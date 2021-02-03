ضبط شحنة مخدرات قبالة السواحل اليمنية

عدن (وكالات)

أعلنت القوات البحرية المشتركة، اعتراض مركب شراعي وعلى متنه شحنة كبيرة من المخدرات، في المياه الدولية شمال بحر العرب، قبالة السواحل اليمنية. وقالت القوات البحرية المشتركة في بيان: إن «فرقاطة الصواريخ الموجهة يو أس أس فلبين سي (سي جي 58)، التي تم نشرها في الأسطول الخامس للولايات المتحدة، والتي تعمل لدعم القوات البحرية المشتركة اعترضت شحنة من المخدرات المشتبه بها يزيد وزنها عن 600 رطل، (275 كجم)، من مركب شراعي في المياه الدولية شمال بحر العرب قبالة السواحل اليمنية في الثلاثين من يناير الماضي».

وأضافت: «تم ضبط واختبار 7 أكياس من المواد المخدرة المشتبه بها، ما أدى إلى ضبط كمية بلغت حوالي 600 رطل من الهيروين بقيمة 2.89 مليون دولار، ويُعد هذا الضبط الذي تم إجراؤه بدعم مباشر من فرقة العمل المشتركة التابعة لقوات البحرية المشتركة، سابع عملية ضبط للمخدرات منذ أكتوبر 2020». وأكد بيان القوات أن فرقها تقوم بعمليات أمنية بحرية خارج الخليج العربي لتعطيل المنظمات الإجرامية والإرهابية، ما يضمن أن الشحن التجاري المشروع يمكنه عبور المنطقة، دون تهديدات.

وتنشط عمليات تهريب المخدرات والأسلحة في بحر العرب قبالة السواحل اليمنية، منذ الانقلاب الذي قاده الحوثيون على الشرعية وسيطرتهم على مؤسسات الدولة في اليمن.