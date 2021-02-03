الكويت تمنع دخول غير الكويتيين لمدة أسبوعين لكبح تفشي «كورونا»

أعلن رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم، اليوم الأربعاء، أن الكويت ستمنع دخول غير الكويتيين لمدة أسبوعين اعتباراً من السابع من فبراير الجاري في محاولة لكبح تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال المزرم، في بيان أُعلن خلال مؤتمر صحفي أذاعه التلفزيون، إن جميع الكويتيين الوافدين إلى أراضي الكويت «سيخضعون للحجر الصحي لدى أحد الفنادق المحلية لمدة (7) أيام على نفقتهم الخاصة على أن تستكمل مدة الحجر المقررة (7) أيام أخرى في المنزل».

وأعلن الناطق باسم الحكومة جملة من القرارات التي اتخذتها الحكومة أيضاً في هذا الصدد.

وقال رئيس مركز التواصل الحكومي، إن مجلس الوزراء قرر إغلاق كافة الأنشطة التجارية اعتباراً من الثامنة مساء وحتى الخامسة من فجر اليوم التالي باستثناء الصيدليات ومنافذ التسوق للأغذية والمستلزمات والتموينية اعتباراً من الأحد المقبل.

وأضاف المزرم، في المؤتمر الصحفي الذي عقد عبر الاتصال المرئي عقب اجتماع استثنائي عقده مجلس الوزراء، أن «المجلس قرر إغلاق صالات استقبال المطاعم من الساعة الثامنة مساء وحتى الخامسة من فجر اليوم التالي على أن يكتفى بالطلبات الخارجية والتوصيل».

وذكر الناطق باسم الحكومة، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، أن «القرارات شملت إيقاف العمل بالأنشطة التالية وهي: الأندية الصحية ومحلات العناية الشخصية (الصالونات ومحال الحلاقة والمنتجعات الصحية)».

وأشار إلى قرار مجلس الوزراء «بوقف كافة الأنشطة المتعلقة بالاحتفالات وتأجير القاعات والخيام والتجهيزات الغذائية وغيرها إضافة إلى قرار آخر بمنع كافة التجمعات بما فيها تجمعات الاحتفالات بالأعياد الوطنية».

وأوضح المزرم أن «مجلس الوزراء قرر دعوة الاتحادات الرياضية لوقف النشاط الرياضي والمباريات الودية».



