إسبانيا: 31596 إصابة و565 وفاة جديدة بـ«كورونا» في 24 ساعة

أحصت إسبانيا، اليوم الأربعاء، 31596 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد على مدى الأربع والعشرين ساعة المنصرمة.

بذلك، يرتفع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 2,883,465 منذ بدء تفشيه قبل عام.

وتخطت إسبانيا، التي تعد من بين الدول الأوروبية الأكثر تضرراً بجائحة كوفيد - 19، عتبة ال60 ألف وفاة رسيما جراء الإصابة بفيروس كورونا، وفقاً لآخر حصيلة نشرتها وكالة الصحة.

باتت إسبانيا، التي تعد 47 مليون نسمة، تحصي ما مجموعه 60370 وفاة جراء الفيروس بينها 565 وفاة أحصيت في الساعات ال24 الماضية.

وكما هو الحال في الدول الأخرى، فإن عدد الوفيات المعلن قد لا يعكس العدد الفعلي.

ووفقا لمعهد الإحصاءات الرسمي، توفي أكثر من 45 ألف إسباني بكوفيد-19 بين مارس ومايو أي أكثر من الحصيلة الرسمية ب18 ألفا.

لكن أرقام وزارة الصحة تشمل فقط الأشخاص الذين تم التأكد من وفاتهم بكوفيد - 19 إثر فحص لكشف الإصابة.

وبدأت إسبانيا، مثل غيرها من دول الاتحاد الأوروبي، حملة عامة للتطعيم ضد الفيروس. واستخدمت، حتى الآن، أكثر من 1,7 مليون جرعة لقاح وتنوي تطعيم 70% من سكانها بحلول نهاية الصيف وهو هدف أكدته الحكومة مؤخرا رغم تأخير المختبرات في تسليم اللقاحات.