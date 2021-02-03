الناتو والاتحاد الأوروبي يرحبان بتمديد معاهدة ستارت الجديدة

رحب حلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، بتمديد معاهدة «ستارت الجديدة» النووية لمدة خمس سنوات بين الولايات المتحدة وروسيا للحد من الأسلحة النووية كان من المقرر انتهاء العمل بها هذا الأسبوع.

وقالت الدول الـ 30 الأعضاء في حلف الناتو إن الاتفاق يسهم في الاستقرار الدولي لكنهم شددوا، في بيان مشترك، على أن هذه «بداية وليست نهاية جهد لمواجهة التهديدات النووية».

وجاء في البيان أن التحالف عبر الأطلسي «لا يزال واضحا بالنسبة للتحديات التي تطرحها روسيا» وسيواصل التعامل مع «الأعمال العدوانية».

دخلت اتفاقية «ستارت الجديدة» حيز التنفيذ في العام 2011، حيث أسست صفقة بين الولايات المتحدة وروسيا تضع ضوابط على مخزونات الأسلحة وتسمح بعمليات التفتيش.

كان من المقرر أن تنتهي الاتفاقية في الخامس من الشهر الجاري ولكن تم تجديدها في اللحظة الأخيرة من قبل الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتسيطر الدولتان على حوالي 90 في المئة من مخزون الأسلحة النووية في العالم. تحدد معاهدة «ستارت الجديدة» ترسانات البلدين بـ 1550 رأسا نوويا جاهزا للإطلاق، و800 نظام إطلاق لكل منهما.

وقال جوزيب بوريل، منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إنه بالنظر إلى ترساناتهما الكبيرة، فإن موسكو وواشنطن «تتحملان مسؤولية خاصة» ويجب أن تواصلا العمل لخفض مخزوناتهما.

وفي بيان، نيابة عن 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، وصف بوريل ستارت الجديدة بأنها «مساهمة حاسمة في الأمن الدولي والأوروبي».