السويد تلزم القادمين باختبار سلبي لفيروس كورونا

قالت السويد، اليوم الأربعاء، إنها ستطلب من المسافرين الأجانب القادمين إليها تقديم اختبار سلبي لفيروس كورونا تم إجراؤه خلال أقل من 48 ساعة حتى يتمكنوا من دخول البلاد.

وأوضح رئيس الوزراء ستيفان لوفين أنه «اعتباراً من السبت المقبل 6 فبراير، يجب على الأجانب المسافرين إلى السويد تقديم اختبار سلبي لفيروس كورونا، وإلا فلن يسمح لهم بالدخول».

وأضاف وزير الشؤون الداخلية، ميكائيل دامبرج، أن هذا الإجراء سيستمر حتى 31 مارس المقبل وينطبق على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاماً.

وقالت الحكومة، إنها تتصرف بناء على المخاوف التي أثارتها وكالة الصحة العامة السويدية بشأن انتشار سلالات جديدة أكثر عدوى من فيروس كورونا، بما في ذلك السلالة التي اكتشفت أول مرة في بريطانيا.

وسجلت السويد، التي يبلغ عدد سكانها 10,3 ملايين نسمة، 580 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا و11939 وفاة منذ بدء الوباء.