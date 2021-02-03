مقتل تسعة جنود ماليين في هجوم إرهابي

قتل تسعة جنود ماليين، اليوم الأربعاء، في هجوم استهدف موقعهم في وسط البلاد نفذه إرهابيون، حسب حصيلة جديدة وضعها مسؤولون أمنيون.

كانت حصيلة سابقة تحدثت عن مقتل أربعة جنود في الهجوم.

وتعرض موقع «بوني»، الواقع بين «دوينتزا» و«هومبوري» في منطقة «موبتي»، للهجوم «من قبل أفراد مدججين بالسلاح في عربات مدرعة»، حسبما ذكر أحد هؤلاء المسؤولين طالبا عدم كشف هويته.

وتشهد منطقة الساحل الأفريقي، التي تضم مالي، هجمات تنفذها مجموعات إرهابية مختلفة.

ويخوض الجيش المالي، بالتعاون مع قوات فرنسية وأخرى تابعة لدول الساحل، عمليات للقضاء على تلك الجماعات المتشددة.