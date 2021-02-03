السعودية تسجل 306 إصابات جديدة بـ«كورونا»

أعلنت المملكة العربية السعودية تسجيل 306 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بها منذ ظهور الفيروس 368945 حالة.

وقال الدكتور محمد العبدالعالي مساعد وزير الصحة السعودي، المتحدث الرسمي للوزارة، في المؤتمر الصحفي اليومي، إن عدد المتعافين الجدد من الإصابة بلغ 290 حالات تعاف ليبلغ العدد الكلي لمن تماثلوا للشفاء 360400 حالة، فيما تم تسجيل 3 حالات وفاة ليرتفع العدد إلى 6386.