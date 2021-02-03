بريطانيا بصدد تعديل لقاحات لتلائم السلالات الجديدة لكورونا

قال وزير الصحة البريطاني اليوم الأربعاء إن العلماء يبحثون كيف يمكنهم تعديل لقاحات معينة حتى يتمكنوا من حماية الناس من السلالات الجديدة لفيروس كورونا.

وقال وزير الصحة مات هانكوك إن الهدف هو الحصول على لقاح آخر لحماية الناس من سلالات جديدة من الفيروس، مثل السلالة المرتبطة بجنوب أفريقيا، والتي تم اكتشاف إصابة بعض البريطانيين بها، على الرغم من عدم سفرهم إلى تلك الدولة مؤخراً.

وجاءت تعليقاته في أعقاب دراسة لجامعة كامبريدج نُشرت أمس الثلاثاء، ولم تخضع بعد لمراجعة الأقران، والتي قالت إن لقاح فايزر/بيونتك «من المرجح أن يكون أقل فعالية» في الوقاية من السلالة الجنوب أفريقية، لكنه كان فعالاً ضد السلالة البريطانية.

وقال هانكوك لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): «ما نهدف إلى القيام به هو تعديل اللقاح بحيث يكون هناك، في المستقبل، لقاح يستهدف هذه السلالة المحددة والسلالات الأخرى، وفقاً لنصائح العلماء، ولكن هذه (خطة) متوسطة المدى».

ومن ناحيته، ذكر متحدث باسم وزارة الصحة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن هذا سوف يطبق على لقاحات الحمض النووي الريبوزي الناقل (إم. آر.إن.إيه) ولقاحي فايزر/بيونتك وموديرنا، بالإضافة إلى اللقاح الذي طورته شركة أسترازينيكا وجامعة أوكسفورد.



