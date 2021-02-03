بريطانيا: إصابات كورونا تصل إلى 3.86 مليون حالة

وصل إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة إلى 3.86 مليون حالة إصابة حتى الساعة 07:30 من صباح اليوم الأربعاء بتوقيت لندن، بحسب ما أظهرته بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

ووفقاً للبيانات، بلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد 108 آلاف و225 وفاة. وأشارت البيانات إلى تعافي 9818 شخصاً من مرض كوفيد19- الذي يسببه الفيروس.

وسجلت المملكة المتحدة أول حالة إصابة بكورونا في البلاد قبل نحو 52 أسبوعاً.