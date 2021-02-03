فرنسا: إصابات كورونا تصل إلى 3.28 مليون حالة

بلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في فرنسا 28ر3 مليون حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأربعاء، بتوقيت العاصمة باريس، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأميركية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد وصل إلى 77 ألفا و383 حالة. وأشارت البيانات إلى تعافي 233 ألفا و102 شخص من من مرضى كوفيد19- الناجم عن الإصابة بكورونا.

وأعلنت فرنسا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 53 أسبوعاً.