كوريا الجنوبية ترصد إصابات بسلالة كورونا المتحورة

أكدت السلطات الصحية أول حالات إصابة بسلالات مختلفة من فيروس كورونا المستجد، والتي تم انتقالها محلياً في البلاد، طبقاً لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء.

وقالت الهيئة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم إنه تم تأكيد خمس حالات، مرتبطة بسلالات مختلفة هذا الأسبوع، جميع الإصابات كانت داخل البلاد.

وفي أعقاب هذا التطور، تضاعف السلطات إجراء عمليات فحص مزدوجة لمراقبة الأشخاص الذين كانوا قد خالطوا المصابين وتعزز المراقبة ذات الصلة.



وحالات الإصابة الخمس الجديدة ترفع إجمالي عدد حالات الإصابة بالسلالات المختلفة لفيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى 39 حتى الآن.