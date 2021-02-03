مدير منظمة الصحة العالمية: النزعة القومية في توزيع لقاحات كورونا تضر الجميع

قال تيدروس أدهانوم جيبريسوس مدير عام منظمة الصحة العالمية إن النزعة القومية في توزيع لقاحات كوفيد-19 تضر الجميع.

وقال في مقالة بمجلة فورين بوليسي "برغم العدد المتزايد لخيارات اللقاح، لا تلبي قدرة التصنيع الحالية سوى القليل من المطلوب على مستوى العالم".

وأضاف "عدم السماح لغالبية سكان العالم بالتطعيم لن يؤدي إلى استمرار المرض والوفيات التي لا داعي لها فحسب... بل سيؤدي أيضا إلى ظهور طفرات فيروسية جديدة مع استمرار انتشار كوفيد-19 وسط السكان غير المحميين".