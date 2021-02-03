بعثة منظمة الصحة العالمية تزور معهد علوم الفيروسات في ووهان الصينية

وصل خبراء من منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، إلى معهد ووهان لعلوم الفيروسات، في زيارة تندرج في إطار تحقيق يجرونه لتحديد منشأ فيروس كورونا في هذه المدينة الواقعة في وسط الصين.

ويحتوي هذا المعهد على مختبرات عديدة محاطة بإجراءات أمنية مشددة ويُجري فيها الباحثون اختبارات على فيروسات من سلالة كورونا.

وقال العضو في بعثة الخبراء بيتر داشاك للصحافيين لدى وصوله بالسيارة إلى مدخل المعهد إنّ البعثة المكونة من عشرة باحثين "تتوقع نهاراً مثمراً للغاية وأن تطرح كل الأسئلة التي يجب أن تُطرح".

وظهر فيروس كورونا للمرة الأولى في العالم في مدينة ووهان في ديسمبر 2019.

وقالت اليوم قناة "سي جي تي إن" التلفزيونية الصينية الإخبارية الناطقة بلغات أجنبية إنّ خبراء منظمة الصحّة "سيتبادلون الأفكار مع باحثي المعهد حول عملهم اليومي والتعاون العلمي الدولي ومكافحة الوباء".

وكان متحدّث باسم الخارجية الصينية أكّد الأسبوع الماضي أنّ زيارة بعثة الخبراء تندرج في إطار مشروع بحثي، وقال يومها "هذا ليس تحقيقاً".