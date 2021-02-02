العراق يعلن مقتل قيادي كبير في تنظيم داعش

أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مساء الثلاثاء، مقتل ما يسمى قائد جنوبي العراق في تنظيم داعش الإرهابي بعد أيام من مقتل من يطلق على نفسه قائد التنظيم المتشدد في العراق.

وقال الكاظمي، في تغريدة له على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، «استكمالاً لعهد أبطالنا بالقضاء على قادة عصابات داعش ووفاءً لدماء شهداء العراق، تم اليوم القضاء على الإرهابي، أبو حسن الغريباوي، ما يسمى قائد جنوب العراق في التنظيم، والإرهابي غانم صباح، المسؤول عن نقل الانتحاريين، وآخرين من عناصر الإرهاب».

وأضاف رئيس الوزراء العراقي، وهو أيضا القائد العام للقوات المسلحة «قواتنا الأمنية رفعت رأسنا.. عاش العراق».

كانت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية قد ذكرت، في وقت سابق الثلاثاء، العثور على أربع جثث لعناصر من تنظيم داعش نتيجة توجيه ضربة جوية غربي العاصمة بغداد شنها طيران التحالف الدولي.

كان الكاظمي أعلن، الخميس، أن القوات العراقية تمكنت من القضاء على من يطلق على نفسه والي العراق في تنظيم داعش الإرهابي.

وقال الكاظمي، في تغريدة على موقع «تويتر»، إن «شعب العراق إذا وعد أوفى، وقد توعدنا عصابات داعش الإرهابية برد مزلزل، وجاء الرد من أبطالنا بالقضاء على زعيم عصبة الشر».

وأضاف الكاظمي قتل «أبو ياسر العيساوي، في عملية استخبارية نوعية».

كان العراق أعلن بدء عملية عسكرية لملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابي بعد التفجير المزدوج الذي شهدته ساحة الطيران في وسط العاصمة بغداد الأسبوع الماضي والذي أسفر عن مقتل 32 شخصاً، وإصابة أكثر من 100.

وأعلن تنظيم داعش المتطرف مسؤوليته عن التفجير الانتحاري المزدوج.

وقضى العراق على تنظيم داعش المتشدد، في 2017 بمساعدة التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، لكن فلول التنظيم المتطرف تنفذ، من حين لآخر، تفجيرات ضد المدنيين وقوات الأمن.