العراق يحذر من موجة جديدة من تفشي فيروس كورونا

حذرت وزارة الصحة والبيئة في العراق، مساء الثلاثاء، من ارتفاع جديد في الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وقال بيان للوزارة، وزع مساء الثلاثاء، إن «العراق قد تعدى مرحلة الخطر، وإنه ليس بمنأى عن ما يمر به العالم من وضع وبائي خطير، وإن الإصابات يمكن أن ترتفع مرة أخرى نتيجة التراخي الواضح، والاستهانة بتنفيذ الإجراءات الوقائية.

وأعربت الوزارة عن أسفها «لضياع فرصة القضاء على الوباء في العراق بشكل تام خلال الفترة الماضية بسبب ضعف تعاون السكان مع وزارة الصحة في تطبيق الإجراءات الوقائية، والحفاظ على الإنجاز الذي حققه العراق بنزول نسب الإصابات والوفيات، وازدياد حالات الشفاء، بفضل الجهود التي بذلتها وزارة الصحة».

وحذرت الوزارة، في بيانها، من أنها «ستتخذ الإجراءات الأكثر تشدداً في حال تدهور الوضع الوبائي، وزيادة الإصابات بشكل خطير، ومنها فرض الحظر الشامل، والإغلاق التام للمؤسسات، وغلق الحدود لقطع سلسلة انتشار العدوى، وتقليل الإصابات والوفيات لإنقاذ حياة المواطنين».