بعد تأكيد فعالية «سبوتنيك».. ميركل ترحب بجميع لقاحات كورونا

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الثلاثاء، إن جميع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد «مرحب بها» في الاتحاد الأوروبي فور حصولها على موافقة الهيئات الناظمة.

يأتي هذا التصريح بعد أن أظهرت اختبارات ودراسة جديدة نشرتها مجلة «ذي لانست» المعلمية المرموقة أن لقاح «سبوتنيك-في» الروسي فعال بنسبة 91,6 بالمئة.

وقالت ميركل، في حديث لمحطة إيه آر دي التلفزيونية الألمانية، إن «كل لقاح مرحب به في الاتحاد الأوروبي»، في وقت يواجه الاتحاد غضباً متصاعداً إزاء بطء حملة التطعيم في دوله.

لكن المستشارة الألمانية شددت على أن جميع اللقاحات يجب أن تحصل أولا على ترخيص من الوكالة الأوروبية للأدوية، والتي تتخذ قراراتها فقط مع توفر «البيانات اللازمة».

وقالت ميركل «اليوم، قرأنا معطيات جيدة متعلقة باللقاح الروسي أيضا».

وأكدت أنها تحدثت مؤخرا إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن لقاح «سبوتنيك»، ما عزز الأمل بإضافة لقاح آخر لتكثيف جهود القضاء على الوباء.

وكانت ميركل قد أعلنت في 21 يناير الماضي أن ألمانيا عرضت مساعدة روسيا في عملية طلب الترخيص من الوكالة الأوروبية للأدوية، من خلال «معهد بول إيرليش»، الهيئة الناظمة للدواء في ألمانيا.

وقالت ميركل آنذاك «إذا تمت الموافقة على اللقاح من جانب وكالة الأدوية الأوروبية، يمكننا عندئذ مناقشة إنتاج مشترك أو أيضاً الاستخدام».

وأشارت تحاليل معطيات جمعت من 20 ألف شخص شاركوا في مرحلة التجارب الثالثة، والتي نشرتها مجلة «ذي لانست» الطبية، أظهرت أن اللقاح، المكون من جرعتين، فعال بنسبة تفوق 90 بالمئة ضد كوفيد-19 المصحوب بعوارض.



