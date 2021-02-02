إيران تصعّد بتخصيب اليورانيوم وتنصيب 696 جهاز طرد مركزي

فيينا (وكالات)

كشف تقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى الدول الأعضاء، عن تصعيد إيراني جديد، مؤكداً أن طهران بدأت تخصيب اليورانيوم في مجموعة ثانية من أجهزة الطرد المركزي المتطورة «آي آر-2إم» في منشأة تحت الأرض في مفاعل نطنز، في انتهاك لاتفاقها مع قوى عالمية.

وقال التقرير، الذي يحمل تاريخ، أمس الأول، إن إيران تخصب اليورانيوم بالفعل في مجموعة تضم 174 من أجهزة الطرد المركزي «آي آر-2 إم» في المنشأة. وأبلغت طهران الوكالة الدولية في ديسمبر الماضي أنها تعتزم تركيب ثلاث مجموعات أخرى من هذه الأجهزة هناك، منها مجموعة تعمل بالفعل.

وورد في التقرير السري، أن «الوكالة تحققت أيضاً من أن تركيب المجموعة الثانية المذكورة سلفاً من أجهزة الطرد المتطورة الثلاثة (آي آر-2 إم) يقترب من الاكتمال، فيما بدأ تركيب المجموعة الثالثة من هذه الأجهزة».

وقال مندوب إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمس: «إن بلاده لديها الآن مجموعتان من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة بطاقة تخصيب تبلغ أربعة أمثال قدرة الأجهزة السابقة التي كانت تعمل في الموقع النووي في نطنز».

وأكد كاظم غريب آبادي على «تويتر»: «تعمل الآن في نطنز مجموعتان من 348 جهاز طرد مركزي من طراز (آي آر-2 إم)، بإجمالي 696 جهازاً، تبلغ قدرتهما نحو أربعة أمثال أجهزة (آي آر-1)».

وأضاف: «كما بدأ تركيب مجموعتين من أجهزة الطرد المركزي (آي آر-6) في مفاعل فوردو، وهناك المزيد قريباً».

ومن جانبه، أكد وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز، أمس، أن أمام إيران نحو ستة أشهر لإنتاج ما يكفي من المواد الانشطارية اللازمة لصنع سلاح نووي، وهي تقريباً ضعف المدة التي توقعها وزير الخارجية في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن.

وأوضح شتاينتز لإذاعة هيئة البث الإسرائيلي «مكان»، أنه «فيما يتعلق بالتخصيب، يمكنهم الوصول للكمية الكافية في غضون نصف عام إذا فعلوا كل ما يلزم، وفيما يتعلق بالسلاح النووي تبلغ المدة حوالي عام أو عامين».

وإسرائيل قلقة من نية إدارة بايدن العودة للاتفاق النووي المبرم مع إيران في 2015، وهي تعارض الاتفاق منذ فترة طويلة.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الشهر الماضي، قبل يوم من توليه منصبه بالإدارة الجديدة: «إن الوقت الذي قد تحتاج إليه إيران لزيادة تخصيب اليورانيوم إلى درجة النقاء المطلوبة لصنع سلاح نووي تقلصت من أكثر من عام إلى ما بين ثلاثة أو أربعة أشهر تقريباً». وقال: «إن تصريحاته تستند إلى معلومات منشورة». لكن وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز قال، في مقابلة إذاعية: «إن إدارة ترامب أضرت بشدة بمشروع إيران النووي».

واعتبر الرئيس الأميركي السابق أنّ الاتفاق غير كافٍ على الصعيد النووي، ولا يتصدّى للبرنامج الصاروخي البالستي الإيراني وغيره من الأنشطة الإيرانية المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط، وقرّر سحب بلاده من الاتفاق في عام 2018، وأعاد فرض عقوبات على طهران ثم شدّدها.

وسرعت إيران في الفترة الأخيرة من التخلي عن التزاماتها بموجب الاتفاق الذي بدأت في انتهاك شروطه في 2019، رداً على انسحاب الولايات المتحدة منه وإعادة فرضها العقوبات عليها.

وتظهر أحدث تقديرات ربع سنوية للوكالة الدولية للطاقة الذرية الصادرة في نوفمبر الماضي، أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب ارتفع إلى 2.4 طن، أي أكثر بعشر مرات من المسموح به بموجب الاتفاق، لكنه أقل كثيراً من ثمانية أطنان كانت لديها من قبل.

ومنذ ذلك الحين بدأت إيران في تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء أعلى وعادت لمستوى العشرين في المئة الذي كانت قد بلغته قبل الاتفاق، بالمقارنة مع أعلى مستوى سابق البالغ 4.5 في المئة. ويحدد الاتفاق نسبة النقاء المسموح بها عند 3.67 في المئة، وهي بعيدة تماماً عن نسبة التسعين في المئة المطلوبة لصنع سلاح نووي.