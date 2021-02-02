ترامب يواجه تهمة «الخيانة» غير المسبوقة أمام الكونجرس

واشنطن (وكالات)

اعتبر المدعون الديموقراطيون في محاكمة دونالد ترامب في نص مرافعتهم التي نشرت الثلاثاء أن ما قام به الرئيس السابق قبل اقتحام الكونغرس في السادس من يناير يشكل «خيانة ذات بعد تاريخي».

وقال المدعون: «إن الرئيس حرض حشداً عنيفاً على مهاجمة مبنى الكابيتول»، و«عزمه على البقاء في السلطة بأي ثمن هو خيانة ذات بعد تاريخي»، طالبين «إدانته» في ختام هذه المحاكمة التي تبدأ في التاسع من فبراير.

يأتي ذلك، فيما حاول ما لا يقل عن ستة من 170 شخصاً يواجهون اتهامات مرتبطة بحصار «الكابيتول» تحميل ترامب ولو جانباً من المسؤولية، في أثناء الدفاع عن أنفسهم بالمحكمة أو أمام الرأي العام.

ولم يسع محامو المتهمين حتى الآن للمطالبة بإسقاط التهم عن موكليهم أو تبرئتهم خلال محاكمة استندت إلى فكرة أن ترامب حرض المتهمين، لكنهم استعانوا بهذا في إطار مساع لإطلاق سراحهم لحين المحاكمة.

لكن جاي تاون، الذي شغل منصب المدعي العام الاتحادي في برمنجهام بولاية ألاباما خلال حكم ترامب، قال: «إنه لن يفلت أي من المتهمين من المسؤولية الجنائية بالقول إن ترامب حرضهم».

وكان ترامب دعا أنصاره إلى «القتال بضراوة»، وقال: «لن نقبل ذلك بعد الآن»، وكرر مزاعم بأن الانتخابات سُلبت منه من خلال تزوير واسع النطاق.