لبنان يرصد أكبر عدد وفيات يومية جراء «كورونا» خلال عام

رصدت السلطات الصحية اللبنانية، اليوم الثلاثاء، أعلى حصيلة للوفيات اليومية جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد منذ فبراير الماضي.

وتوفي 81 شخصاً خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بسبب مرض «كوفيد - 19»، الناجم عن الإصابة بالفيروس. وهو ما رفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 3226.

كما أعلنت وزارة الصحة العامة، في تقريرها اليومي حول مستجدات الفيروس، أنها أحصت 2770 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وهو ما يرفع مجموع الإصابات إلى 305 ألفاً و842 حالة منذ 21 فبراير 2020، تاريخ تسجيل أول حالة في البلاد.

وفرضت الحكومة اللبنانية حالة طوارئ صحية منذ 14 يناير الماضي، وأغلقت البلاد بشكل كامل ومنعت الخروج والولوج إلى الشوارع والطرقات. ومدد الإغلاق العام حتى 8 فبراير الحالي، في إطار التعبئة العامة لمواجهة انتشار الوباء.