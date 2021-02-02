الطيران التركي يقصف قـرى في كردستان العراق

بغداد (الاتحاد، وكالات)

استمراراً لمسلسل الانتهاكات التركية ضد العراق، شنت طائرات حربية تركية غارات على قرى في محافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق.

وقالت مصادر محلية، إن الطيران التركي نفذ صباح أمس، ضربة جوية في قرية «شيني» بمحافظة السليمانية، وأضاف المصادر أن «المعلومات لا تشير إلى سقوط ضحايا، واقتصرت الخسائر على ما تعرضت له المنازل من تدمير».

بدوره، قال قائم مقام قضاء بشدر، إن «شيني من القرى النائية القريبة من حدود شرق كردستان، والقرويون هناك يعملون في الزراعة وتربية المواشي، وكان موقع القصف قريباً من المناطق المأهولة، إلا أنه لم يتسبب بسقوط ضحايا، وأسفر عن إلحاق أضرار بعدد من منازل الأهالي».

وقبل أيام اعتبر برلماني عراقي أن التوغل التركي في البلاد يتحمل وزره نظام صدام حسين السابق»، وحذر من «أطماع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في العراق، واحتمال وقوع توغل تركي كبير في الشمال».

يشار إلى أن الطيران التركي، كان قد قصف في 22 من الشهر الماضي، قريتي جيكان وكوندجور في حاجي عمران، وقرية كري في جمانكي.

وفي سياق آخر، لقي 5 من عناصر القوات الأمنية العراقية مصرعهم أثناء عملية أمنية بشرق محافظة ديالى، شمال شرق بغداد أمس.

وأفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية التي أعلنت ذلك بأن قوة أمنية تعرضت إلى هجوم مباغت في منطقة «نفط خانة» بمحافظة ديالى أثناء تنفيذها عملية أمنية واشتباكًا مسلحًا مع فلول «داعش» الإرهابي، مما أدى إلى مقتل 5 من عناصرها. وأشارت إلى أن القوات الأمنية تقوم بعملية ملاحقة لعناصر فلول «داعش» الإرهابي للقضاء على ما تبقى منهم في المنطقة.

وفي السياق، ألقت القوات الأمنية العراقية، أمس، القبض على 5 إرهابيين في عملية أمنية بمحافظة كركوك. وأفادت وكالة الاستخبارات العراقية التابعة لوزارة الداخلية في بيان صحفي، بأن مفارزها ألقت القبض على الإرهابيين الخمسة وبينهم امرأة، بمناطق متفرقة من محافظة كركوك، مشيرة إلى أن جميع هؤلاء مطلوبون للعدالة وفق أحكام قانون مكافحة الإرهاب النافذ، وذلك لانتمائهم إلى تنظيم «داعش» الإرهابي.

وأوضح البيان أن الإرهابيين عملوا بمهام متنوعة في الخلايا النائمة الموجودة بقضاء الحويجة، مشيراً إلى مشاركة عدد منهم بعمليات ضد القوات الأمنية في حقول «علاس» ومنطقة «عجيل» النفطيتين، فضلاً عن القيام بالتسليب والقتل بمحافظة كركوك.

بدوره، أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول تفكيك مفرزة إرهابية، تضم انتحارياً كان ينوي تفجير نفسه في العاصمة بغداد. وذكر رسول في بيان، نقلته وكالة الأنباء العراقية أمس، أن جهاز الأمن الوطني في محافظتي صلاح الدين وديالى تمكن من تفكيك مفرزة إرهابية تنتمي لما يسمى قاطع ديالى، والقبض على أفرادها الأربعة، بينهم انتحاري كان يخطط لتفجير نفسه في وقت سابق ببغداد، فضلاً عن القبض على آمر المفرزة، وناقل وجندي. وأضاف أن إحباط الهجوم كان نتيجة تكثيف الجهد الاستخباري، واستمرار جهاز الأمن الوطني بمقاطعة المعلومات مع الأجهزة الأخرى.

إلى ذلك، أعلنت الاستخبارات العسكرية، أمس، ضبط 21 عبوة ناسفة شرقي الأنبار.

وذكرت الاستخبارات العسكرية في بيان: أنه حسب «معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الأنبار تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبالتعاون مع استخبارات الفوج الثاني واستخبارات لواء المشاة 40 من الاستيلاء على 21 عبوة ناسفة على شكل صفيحة في منطقة الصبيحات بالكرمة الأنبار». وأضاف البيان أن «مفارز هندسة الفرقة تكفلت برفع المواد وتدميرها».