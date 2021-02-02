إحباط عملية تسلل للحوثيين في «حيس»

عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

أحبطت القوات اليمنية المشتركة، أمس، محاولة تسلل لميليشيات الحوثي الإرهابية جنوب الحديدة ضمن خروقاتها المتصاعدة لوقف إطلاق النار في جبهة الساحل الغربي.

وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة بأن الميليشيات دفعت بالعشرات من عناصرها لاختراق خطوط التماس صوب مدينة «حيس» الواقعة على الحدود الإدارية لمحافظة إب.

وأضاف أن المتسللين الحوثيين حاولوا التقدم بعملية انتحارية إلى مساحات مكشوفة وسرعان ما وجدوا أنفسهم صيداً سهلاً للقوات المشتركة المرابطة في مدينة حيس ذات الكثافة السكانية،

وأكد أن وحدات من القوات المشتركة اشتبكت مع المتسللين موقعة قتلى وجرحى في صفوفهم وأجبرت البقية على الفرار.

وفي السياق، كثفت ميليشيات الحوثي خروقاتها للهدنة الأممية القائمة في محافظة الحديدة، عبر سلسلة كبيرة من الخروقات والانتهاكات التي ارتكبتها في يناير الماضي.

وبلغت الانتهاكات والخروقات الحوثية في الحديدة خلال يناير المنصرم، 4445 خرقاً وانتهاكاً، شملت انتهاكات إنسانية واعتداءات على أعيان مدنية. وأسفرت الانتهاكات الحوثية عن مقتل 9 مدنيين بينهم 7 نساء، وذلك إثر عمليات قصف مباشر طالت إحداها صالة أفراح في مديرية الحوك، وعمليات قنص ورشق بالأسلحة الرشاشة، وترصدٍ بالألغام للمزارعين والرعاة وقاصدي الطُرق بين القرى والمناطق.

وبلغ عدد المصابين جراء تلك الانتهاكات 21 مصاباً، من بينهم 3 أطفال و8 نساء، كما شملت الانتهاكات قصف منشأتين صناعيتين شرق الحديدة وتدمير العديد من المنازل أغلبها في حي منظر، وإعطاب معدات زراعية لفلاحين بسبب الألغام. وامتدت خروقات الميليشيات إلى تنفيذ محاولات تسلل وتقدم وشن هجمات متكررة على مواقع القوات المشتركة في مختلف جبهات القتال، وهي محاولات يائسة انتهت كلها بالفشل والخسارة.

مقتل شخصين برصاص الميليشيات في البيضاء

قُتِلَ مدنيان اثنان برصاص عناصر ميليشيات الحوثي الإرهابية في مديرية «الصومعة» بمحافظة البيضاء وسط اليمن.

وقالت مصادر محلية في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ»: إن القتيلين هما شابان من أبناء محافظة أبين جنوب اليمن‏، قتلا برصاص أحد عناصر ميليشيات الحوثي داخل مزرعة العبيدي في قرية المسحر بمديرية الصومعة بمحافظة البيضاء. وتضاف هذه الجريمة إلى سلسلة الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها الميليشيات الحوثية الإرهابية بحق المدنيين في مختلف محافظات البلاد.