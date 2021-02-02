السيسي يتطلع لتقدم يؤدي لاتفاق ملزم بشأن سد النهضة

أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، عن تطلعه لإحراز التقدم المنشود في ملف سد النهضة الإثيوبي يكون من شأنه أن يؤدي لاتفاق ملزم قانوناً يحفظ حقوق بلاده في مياه نهر النيل.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس السيسي من نظيره الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا تناول التباحث بشأن تطورات قضية سد النهضة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية إن الرئيس رامافوزا أعرب عن تقديره لجهود مصر الإيجابية التي لمسها في إطار مسار المفاوضات الثلاثية تحت رعاية الاتحاد الأفريقي بهدف الوصول إلى حل للقضية.

ووفقاً للمتحدث، أعرب السيسي عن تطلعه بأن يشهد هذا الملف التقدم المنشود خلال الفترة القادمة بالتعاون مع الرئاسة الجديدة المرتقبة للكونغو الديمقراطية للاتحاد الأفريقي، على نحو يساعد على الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم يحفظ الحقوق المائية لمصر في مياه نهر النيل.

وصرح المتحدث الرسمي بأن الاتصال تناول استعراض الاستعدادات الجارية للقمة الأفريقية السنوية المقبلة، والتي من المقرر لها أن تنعقد عبر تقنية الفيديو.

وقد عبر الرئيس السيسي عن التهنئة للرئيس رامافوزا على الرئاسة الناجحة للاتحاد الأفريقي خلال عام 2020 والتي تواكبت مع العديد من التحديات الإقليمية والعالمية في مقدمتها جائحة فيروس كورونا، والتي كان لها تداعيات وآثار سلبية واسعة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

من جانبه، أعرب الرئيس رامافوزا عن خالص التقدير والعرفان للدعم المصري لبلاده في مختلف جوانب العمل القاري خلال فترة رئاستها للاتحاد الأفريقي، وهو ما عكس حرص مصر بقيادة رئيسها على إعلاء المصالح المشتركة للدول الأفريقية والبحث عن حلول للقضايا والأزمات التي تواجه القارة.