«قسد» تفك الحصار عن الحسكة والقامشلي في سوريا

دمشق (وكالات)

نجحت القوات الروسية في فك الحصار الذي فرضته قوات سوريا الديمقراطية «قسد» داخل مركز مدينة الحسكة الذي يضم الدوائر الحكومية التابعة للحكومة السورية وأحياء في مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا أمس.

وقال محافظ الحسكة، اللواء غسان خليل، في تصريح صحفي: «بدأ فك الحصار الذي تفرضه ميليشيا قسد عن بعض الأحياء في مدينة القامشلي، وننتظر خلال الساعات القادمة فكه عن مدينة الحسكة وبقية مناطق القامشلي، ودخول الوقود والطحين».

وقالت مصادر في محافظة الحسكة، إن الجهود التي بذلتها القوات الروسية، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، نجحت في التوصل إلى اتفاق لفك الحصار عن وسط مدينة الحسكة وأحياء في مدينة القامشلي.

وقال سكان في مدينة القامشلي، إن قوات الأسايش «الشرطة الكردية» أزالت الحواجز التي وضعتها في وسط مدينة القامشلي وحيي طي وحلكو، وسمحت بدخول وخروج السيارات.

وفرضت قوات «قسد» حصاراً منذ بداية الشهر الماضي على حيي طي وحلكو التي يعيش فيها مواطنون عرب، إضافة إلى فرض حصار منذ 20 يوماً على المربع الأمني في مدينة الحسكة.