صالح يدعو لإيجاد حل نهائي لأزمات العراق

بغداد (وكالات)

دعا الرئيس العراقي برهم صالح الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، أمس، إلى حلول جذرية وجدية لإيجاد حل نهائي لمعاناة ومشاكل المواطنين في البلاد.

وأكّد صالح، خلال اجتماعه مع أعضاء اللجنة المالية في البرلمان، ضرورة التوصل إلى حلول جذرية وجدية في إطار الدستور، تترافق مع عملية إصلاحية حقيقية على أرض الواقع، باعتبارها ركناً أساسياً لإيجاد حل نهائي لمعاناة ومشاكل جميع المواطنين في البلاد.

وذكر الرئيس أن هذه الاعتبارات يجب أن تكون حاضرة في الموازنة العامة الاتحادية للعراق للعام الحالي، ومساراً في النقاش حولها، وضرورة إبعاد المسائل السياسية عنها.

وأشار إلى أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي والأمني وتوفير ظروف معيشية كريمة للمواطنين، مرتبط بشكل وثيق مع مواصلة العمل لمكافحة الفساد وغلق منافذه، واسترداد الأموال المهربة ومحاسبة الفاسدين.