الإرهاب الحوثي يشرد 600 أسرة في 3 محافظات يمنية

صنعاء (وكالات)

كشفت منظمة الهجرة الدولية، أمس، عن اتساع رقعة النزوح في مناطق عدة باليمن، نتيجة الحرب العدوانية التي تشنها الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران ضد اليمنيين. وقالت المنظمة في إيجازها الدوري بما يخص ملف النزوح، إن نحو 600 أسرة نزحت في عدة محافظات يمنية، خلال يناير من العام الجاري 2021م.

وأوضحت المنظمة أنه من 1 إلى 30 يناير 2021م، يُقدر أن 593 أسرة، أي ما يعادل (3558 فرداً) قد تعرضت للنزوح مرة واحدة على الأقل. وشوهد أكبر عدد من حالات النزوح في الضالع بواقع 76 أسرة، ثم الحديدة في المرتبة الثانية بعدد 66 أسرة تليها تعز بـ43 أسرة نازحة مع استمرار تصعيد ميليشيات الحوثي في شن هجماتها على المناطق الآهلة بالسكان.