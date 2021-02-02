«فايزر» ستجني 15 مليار دولار من لقاح كورونا في 2021

توقعت شركة «فايزر» الأميركية للأدوية، اليوم الثلاثاء، أن تجني 15 مليار دولار أميركي على الأقل هذا العام من مبيعات لقاحها المضاد لمرض كوفيد-19 الذي طورته مع شريكتها الألمانية «بيونتك».

ويمثل هذا المبلغ حوالي ربع إجمالي إيراداتها في العام 2021.

وأضاف عملاق صناعة الأدوية الأميركي أن مبيعاته من اللقاح، الذي يتجه لأن يكون في صدارة منتجاته هذا العام، قد تتجاوز 15 مليار دولار أميركي إذا وقعت الشركة المزيد من عقود التوريد.

وقالت «فايزر» إنها تهدف لتصنيع ملياري جرعة في 2021 من اللقاح المضاد لمرض كوفيد-19، الناجم عن العدوى بفيروس كورونا المستجد. وتتوقع أن تقوم بتوريد 200 مليون جرعة إلى الحكومة الأميركية بحلول نهاية مايو المقبل.

كما تتوقع الشركة أن تتراوح قيمة مبيعاتها في 2021 بين 59.4 مليار دولار أميركي و61.4 مليار دولار.