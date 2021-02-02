الجزائر تسجل 263 إصابة جديدة بـ«كورونا» و4 وفيات

رصدت وزارة الصحة في الجزائر، اليوم الثلاثاء، 263 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة بزيادة 24 حالة عن اليوم السابق، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 107841، منذ اكتشاف أول حالة في البلاد نهاية فبراير 2020.

وأعلن جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا في اللقاء الصحفي اليومي، عن تسجيل 4 وفيات جديدة بزيادة حالة واحدة عن يوم أمس، ليصل مجموع الوفيات إلى 2898. كما لفت إلى تعافي 202 حالة جديدة، بما يرفع عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء إلى 73 ألفاً و792.