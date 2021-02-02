واشنطن: ما حصل في ميانمار انقلاب عسكري وسنخفض مساعداتنا

اعتبرت الولايات المتحدة رسمياً، اليوم الثلاثاء، أن ما حدث في ميانمار هو انقلاب عسكري يستدعي قانونياً إنهاء المساعدة الأميركية المقدمة للحكومة الميانمارية.

وقالت مسؤولة في وزارة الخارجية الأميركية للصحافيين: «بعد درس دقيق للوقائع والظروف، توصلنا إلى أن أونغ سان سو تشي زعيمة الحزب الحاكم في ميانمار، ووين مينت رئيس الحكومة المنتخب، أطيح بهما في انقلاب عسكري في الأول من فبراير».