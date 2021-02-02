الديمقراطيون يوجهون إلى ترامب تهمة "الخيانة"

قال المدعون الديمقراطيون في محاكمة دونالد ترامب إن ما قام به الرئيس السابق قبل اقتحام الكونجرس في السادس من يناير الماضي يشكل "خيانة ذات بعد تاريخي".

وقال المدعون، في نص مرافعتهم التي نشرت اليوم الثلاثاء، إن "الرئيس حرض حشداً عنيفاً على مهاجمة (مبنى) الكابيتول".

وأضافوا أن "عزمه على البقاء في السلطة بأي ثمن هو خيانة ذات بعد تاريخي"، طالبين "إدانته" في ختام هذه المحاكمة التي تبدأ في التاسع من فبراير الجاري.

وأكد المدّعون، وهم أعضاء ديمقراطيون في مجلس النواب، أنه "من المستحيل التصوّر أن أحداث السادس من يناير كانت لتحصل من دون أن يكون الرئيس قد أعد لوضعية متفجرة، وأشعلها ثم سعى لتحقيق مكاسب شخصية من الفوضى التي نجمت عن ذلك".

كان مجلس النواب الأميركي وجه تهمة "التحريض على التمرد" إلى ترامب. وأحال المجلس الاتهام إلى مجلس الشيوخ الذي تعود إليه صلاحية محاكمة الرئيس.

واقتحم أنصار ترامب يوم 6 يناير الماضي مبنى الكابيتول بعد أن ألقى أمامهم خطاباً دعاهم فيه إلى التوجه إلى الكونجرس بينما كان أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب يعقدون جلسة للتصديق على فوز الرئيس جو بايدن بالانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 3 نوفمبر 2020.

وأدى اقتحام الكونجرس إلى فوضى عارمة ووفاة خمسة أشخاص بينهم ضابط شرطة.