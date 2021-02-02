مقتل ثلاثة أشخاص في سلسلة تفجيرات بأفغانستان



قُتل ثلاثة أشخاص بينهم رجل دين أفغاني بارز، اليوم الثلاثاء، في سلسلة هجمات بسيارات مفخّخة في مناطق عدة في أفغانستان بينها العاصمة كابول، وفق مسؤولين.

وأصبح تفجير السيارات المفخّخة عن بعد التكتيك الأكثر رواجاً لدى الإرهابيين في الأشهر الأخيرة، خصوصاً خلال ساعات الصباح التي تشهد حركة سير كثيفة في المدن، ولا سيما كابول.

وأعلن مسؤولون مقتل شخصين أحدهما رئيس رئيس جمعية الإصلاح الاجتماعي، وذلك بتفجير استهدف سيارة كانت تقلّهما في وسط العاصمة الأفغانية.

ودان الرئيس الأفغاني أشرف غني الجريمة التي حمّل طالبان مسؤوليتها.

واستهدف تفجير ثان سيارة تابعة لوزارة الداخلية في كابول، ما أدى إلى إصابة عنصرين بجروح. كذلك جُرح شخص في تفجير ثالث وقع في العاصمة الأفغانية.

وفي وقت لاحق الثلاثاء استهدف تفجير رابع سيارة عضو في الجمعية الوطنية (الهيئة التشريعية الأفغانية) في كابول، ما أدى إلى جرح شخصين. ولم يكن عضو الهيئة التشريعية بداخل السيارة التي استهدفها التفجير.

وقُتل شرطي وجُرح شخصان في تفجير مماثل استهدف سيارتهم في مدينة جلال أباد المضطربة في شرق البلاد.

وفي هجوم منفصل، استُهدفت سيارة تابعة للشرطة بتفجير في ولاية بروان الواقعة شمال كابول، من دون أن يُصاب أحد، وفق الشرطة.

وازدادت الاغتيالات التي تستهدف الصحافيين والسياسيين والأمنيين والمسؤولين الحكوميين وعلماء الدين والمدافعين عن حقوق الإنسان خلال الأشهر الأخيرة في أفغانستان.



