أكثر من مليونين و223 ألف وفاة بـ«كورونا» حول العالم

تسبب فيروس كورونا بوفاة ما لا يقل عن 2,237,990 شخصا في العالم منذ أن أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض في نهاية ديسمبر 2019، بحسب مصادر رسميّة، اليوم الثلاثاء.

وتأكدت رسمياً إصابة أكثر من 103,330,900 شخص في العالم بالفيروس منذ ظهور الوباء، وشُفي من بينهم ما لا يقلّ عن 62,861,600 شخص حتى الآن.

ويوم الاثنين تم إحصاء 9192 وفاة جديدة و438,962 إصابة جديدة في العالم. والدول التي سجلت أكبر عدد من الوفيات اليومية هي الولايات المتحدة التي أحصت 1758 وفاة، وألمانيا (861) وإسبانيا (762).

والولايات المتحدة هي أكثر البلدان تضرراً جراء الوباء إذ سجلت 443,365 وفاة من أصل 26,321,457 إصابة، حسب تعداد جامعة جونز هوبكنز.

وبعد الولايات المتحدة، أكثر الدول تضرراً هي البرازيل التي سجلت 225,099 وفاة 9,229,322 إصابة والمكسيك مع 159,100 وفاة (1,869,708 إصابة) والهند مع 154,486 وفاة (10,766,245 إصابة) والمملكة المتحدة مع 106,564 وفاة (3,835,783 إصابة).

وبين الدول الأكثر تضرراً، سجلت بلجيكا أعلى معدل للوفيات نسبة لعدد السكان بلغ 182 وفاة لكل مئة ألف نسمة، تليها سلوفينيا (169) والمملكة المتحدة (157) والجمهورية التشيكية (154) وإيطاليا (147).

وأحصت أوروبا الثلاثاء عند الساعة 11,00 ت غ 743,223 وفاة من اصل 33,586,919 إصابة، وأميركا اللاتينية والكاريبي 599,649 وفاة من أصل 18,987,567 إصابة، والولايات المتحدة وكندا 463,446 وفاة من أصل 27,102,474 إصابة.

وسجلت آسيا 241,358 وفاة من أصل 15,269,814 وفاة، والشرق الأوسط 97,876 وفاة من أصل 4,769,444 إصابة، وإفريقيا 91493 وفاة من أصل 3,582,972 إصابة، وأوقيانيا 945 وفاة من أصل 31713 إصابة.

ومنذ بدء تفشي الوباء، ازداد عدد اختبارات الكشف بشكل كبير وتحسنت تقنيات الفحص والتعقب، ما أدى إلى زيادة في عدد الإصابات المشخصة.

رغم ذلك، فإن عدد الإصابات المعلن قد لا يعكس إلا جزءاً بسيطاً من الإجمالي الفعلي، إذ لا يتم رصد نسبة كبيرة من الحالات الأقل خطورة أو التي لا تظهر عليها أعراض.



