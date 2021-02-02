أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل 513 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و9 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية.
وقالت الوزارة في تقريرها اليومي إن نسبة التعافي من فيروس «كورونا» بلغت 94% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 4.9% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات في فلسطين.
ولفتت إلى وجود 54 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 16 على أجهزة التنفس الاصطناعي. 