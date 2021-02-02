513 إصابة جديدة بـ«كورونا» في فلسطين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل 513 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و9 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي إن نسبة التعافي من فيروس «كورونا» بلغت 94% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 4.9% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات في فلسطين.

ولفتت إلى وجود 54 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 16 على أجهزة التنفس الاصطناعي.