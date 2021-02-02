محكمة أوروبية تدين تركيا بانتهاك حرية التعبير

دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، تركيا بانتهاك حقوق فنان في التعبير عن رأيه.

وقالت المحكمة: إن إدانة القضاء التركي لفنان بريطاني أعد عام 2006 لوحة نقدية مركبة لرجب طيب أردوغان حين كان رئيساً للوزراء، يشكل انتهاكاً لحريته.

عرض الفنان البريطاني مايكل ديكنسون اللوحة بمناسبة تظاهرة من أجل السلام في إسطنبول عام 2006.

وأطلقت السلطات التركية آنذاك ملاحقات بحق منظمي التظاهرة. وقام ديكنسون مرة أخرى بعرض اللوحة المركبة علناً أثناء محاكمتهم.

ثم كان بدوره موضع ملاحقات جنائية بتهمة إهانة رئيس الوزراء. وفي إطار هذا الإجراء، أمضى مايكل ديكنسون ثلاثة أيام رهن الحجز الاحتياطي، قبل أن يحكم عليه بدفع غرامة تزيد على ثلاثة آلاف يورو عام 2010.

واعتبر القضاء التركي، آنذاك، أن عمل الفنان من شأنه أن يذل ويهين رئيس الوزراء، كما أنه يمس بشرفه وسمعته.

وتم تأجيل إصدار الحكم لمدة خمس سنوات، ثم ألغي الحكم في عام 2015.

في هذه الأثناء، لجأ الفنان إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي قبلت طلبه. وبالإجماع، قال القضاة السبعة: إن إدانة ديكنسون عام 2010 تشكل انتهاكاً لحرية التعبير التي تضمنها المادة 10 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

وشددوا على أن أعمال ديكنسون تشكل «نقداً سياسياً يندرج في إطار نقاش المصلحة العامة»، وأن إدانته يمكن أن تترك «أثراً رادعاً على رغبة الشخص المعني في التعبير عن رأيه حول مواضيع ذات اهتمام عام».

وأمرت المحكمة تركيا بدفع ألفي يورو لمقدم الدعوى تعويضاً عن «الضرر المعنوي».