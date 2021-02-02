بريطانيا تبدأ الفحص في البيوت مع انتشار سلالة «كورونا» الجديدة

بدأت بريطانيا اليوم الثلاثاء حملة فحص في البيوت تشمل 80 ألف نسمة في محاولة لوقف انتشار سلالة جديدة شديدة العدوى من فيروس كورونا المستجد يطلق عليها سلالة جنوب أفريقيا.

وقالت هيئة الصحة العامة في إنجلترا إنها رصدت إجمالا 105 حالات إصابة بهذه السلالة منذ 22 ديسمبر، ومن أجل احتواء الانتشار سيخضع سكان ثماني مناطق بالبلاد لفحص سواء ظهرت عليهم أعراض أو لم تظهر.

وهناك نحو عشرة آلاف ساكن في كل منطقة. وتقع ثلاث مناطق في لندن واثنتان في الجنوب الشرقي وواحدة في وسط إنجلترا وواحدة في الشرق وأخرى في الشمال الغربي.

وقالت وزيرة الدولة لشؤون التعليم ميشيل دونيلان لتلفزيون سكاي «هذا مثير للقلق، مثير للقلق البالغ».

وأضافت «هذه لا تزال مرحلة خطيرة جداً من هذا الفيروس، وهذه السلالات الجديدة تنتشر».

وبدأت أعداد الإصابات الجديدة بكوفيد-19 في بريطانيا تستقر أو تتراجع بعد ارتفاع كبير في نهاية العام الماضي بسبب سلالة أشد عدوى رصدت في جنوب شرق إنجلترا.

وبدأت بريطانيا حملة تطعيم ضخمة، وأُعطي نحو 9.3 مليون من السكان الجرعة الأولى.

وتشعر الحكومة والمسؤولون بالقلق من أن تقوض السلالات الجديدة جهودهم للسيطرة على الجائحة.



