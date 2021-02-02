جيش ميانمار يغلق المطار الدولي في بانجون

قال مدير مطار يانجون، اليوم الثلاثاء، إن ميانمار أغلقت المطار الدولي في المدينة، وهو أيضاً المطار الرئيسي في البلاد، بعد انقلاب عسكري.

وأضاف مدير المطار فون ماينت أن المطار سيظل مغلقاً حتى مايو، لكنه لم يذكر تاريخاً محدداً.

من جهة أخرى، أكدت مصادر أنه تم إلغاء الإذن بالهبوط والإقلاع لكافة الرحلات، بما في ذلك الرحلات الإنسانية، حتى الساعة 2359 بالتوقيت المحلي يوم 31 مايو.