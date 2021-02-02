بايدن يريد تسهيل حصول 9 ملايين مهاجر على الجنسية الأميركية

قال مسؤولو أميركيون إن الرئيس جو بايدن سيصدر تعليمات لحكومته الثلاثاء بتسهيل تجنيس تسعة ملايين مهاجر مؤهلين للحصول على الجنسية الأميركية.

وقال هؤلاء المسؤولون الكبار في الإدارة الأميركية إن هذه التعليمات ستصدر في سلسلة من المراسيم الخاصة بالهجرة التي سيوقعها بايدن خلال النهار مؤكدًا من خلالها رغبته في مواصلة تقليد الترحيب بالمهاجرين.