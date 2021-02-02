لبنان: 50 مليار ليرة لمتضرري انفجار مرفأ بيروت



أعطى وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الدكتور غازي وزني توجيهاته، اليوم الثلاثاء، لدفع مبلغ 50 مليار ليرة لبنانية لتوزيعها على المتضررين جراء انفجار بيروت.

وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام»، اليوم الثلاثاء، أن ذلك سيتم عبر الهيئة العليا للإغاثة لتوزيع هذه التعويضات وفق الآلية التي وضعتها قيادة الجيش ومحافظة بيروت، واستناداً إلى جداول اسمية يعدها الجيش وفق مبدأ الأولوية.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون وقع يوم 22 يناير الماضي مرسوماً يقضي بإعطاء الهيئة العليا للإغاثة سلفة خزينة بقيمة 50 مليار ليرة لبنانية لاستكمال دفع تعويضات المتضررين.

وكان انفجار مدمر ضرب مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس الماضي، ما خلف أكثر من 200 قتيل وستة آلاف مصاب، ودماراً واسعاً في المرفأ والعديد من المباني، وشرد نحو 300 ألف شخص.

يذكر أن لبنان يعاني من أزمة مالية واقتصادية، وانخفاض قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار، وارتفاع نسبة الفقر والبطالة.



