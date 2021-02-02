إصابات كورونا في بريطانيا تصل إلى 3.85 مليون حالة

وصل إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة إلى 85ر3 مليون حالة إصابة حتى الساعة 0730 من صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت لندن، بحسب ما أظهرته بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

ووفقاً للبيانات، بلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد 106 آلاف و774 وفاة. وأشارت البيانات إلى تعافي 9735 شخصا من مرض كوفيد19- الذي يسببه الفيروس.

وسجلت المملكة المتحدة أول حالة إصابة بكورونا في البلاد قبل نحو 52 أسبوعا.