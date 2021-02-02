إسرائيل تسجل 8261 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية تسجيل 8261 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 655 ألف إصابة، بينما بلغ إجمالي عدد الوفيات 4816 حالة وفاة.

وفي إطار حملة التطعيم التي انطلقت قبل نحو شهر وبحسب المعطيات، تلقى التطعيم أمس، 117 ألف شخص.. بينما حصل نحو 5 ملايين شخص على التطعيم منذ بداية الحملة منهم 3165400 تلقوا الجرعة الأولى و1824525 تلقوا الجرعة الثانية بنسبة بلغت 34.35% للجرعة الأولى و19.8% على الجرعتين الأولى والثانية.

وتجري الحكومة الإسرائيلية غداً، مشاورات بشأن تمديد الإغلاق مجدداً علما بأن الإغلاق ينتهي عند الساعة السابعة من صباح يوم الجمعة حيث يدفع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو إلى تمديد الإغلاق حتى يوم الأحد المقبل فيما تدفع وزارة الصحة للإبقاء على الإغلاق مع التخفيف في جهاز التربية والتعليم.