كوريا الجنوبية تسجل 336 حالة إصابة جديدة بكورونا

أعلن المركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء تسجيل 336 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن المركز القول إن من بين الحالات الجديدة 295 حالة عدوى محلية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الاصابة إلى 78 ألفا و 844 حالة.

وقد قالت السلطات الصحية إنها قد تخفف إجراءات التباعد الاجتماعي قبل عطلة العام القمري الجديد في الفترة من 11 حتى 13 فبراير الجاري، في حال انخفضت حالات الاصابة بصورة كبيرة.

وكانت كوريا الجنويبة قد أعلنت أمس الأول الأحد تمديد العمل بإجراءات أكثر صرامة لمواجهة فيروس كورونا لمدة أسبوعين، حيث تخشى السلطات من ظهور بؤر تفشي للفيروس قبل عطلة العام القمري الجديد.