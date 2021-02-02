اليابان تمدد حالة الطوارئ لاحتواء كورونا

من المتوقع أن تمدد اليابان حالة الطوارئ المتعلقة بفيروس كورونا في طوكيو وبعض المناطق الأخرى حتى أوائل مارس، حيث تسعى البلاد جاهدة للحد من عودة تفشي عدوى فيروس كورونا.

وقال رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا للصحفيين: "عدد المصابين في انخفاض. لكننا بحاجة إلى توخي الحذر لفترة معينة من الوقت".

وسجلت وزارة الصحة 1783 إصابة جديدة، بما في ذلك 393 إصابة في طوكيو، الاثنين، بانخفاض حاد مقارنة بـ7844 حالة تم تسجيلها في 8 يناير، عندما نفذت حكومة سوجا حالة الطوارئ في طوكيو والمقاطعات الثلاث المجاورة لها، تشيبا وكاناجاوا وسايتاما، حتى 7 فبراير.

وتم توسيع الإجراء ليشمل 11 مقاطعة، من بينها كيوتو وأوساكا، بعد ذلك بستة أيام.

وطلبت الحكومة من السكان في الـ 11 مقاطعة الامتناع عن الخروج غير الضروري وأن تغلق المطاعم بحلول الساعة الثامنة مساء.

وفي طوكيو، يرتدي الجميع تقريباً الكمامة في الأماكن العامة. ولا تزال قطارات الركاب مزدحمة على الرغم من حث الحكومة المزيد من الناس على العمل من المنزل.



