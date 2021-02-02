الهند تسجل 8635 إصابة جديدة بكورونا

سجلت الهند خلال الـ 24 ساعة الماضية 8635 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و94 وفاة.

وذكرت وزارة الصحة ورعاية الأسرة بالهند أن إجمالي عدد المصابين في البلاد ارتفع إلى 10 ملايين و766 ألفًا و245 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة 154 ألفا و486 وفاة، مشيرة إلى ارتفاع عدد المتعافين إلى 10 ملايين و448 ألفا و406 أشخاص بعد تماثل 13 ألفا و423 حالة للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.