خطر الفيضانات بنهر السين يهدد باريس

أغلق المسؤولون في باريس عدة قطاعات على ضفاف نهر السين بسبب خطر الفيضانات.

وبحسب المعلومات الواردة من مجلس بلدية المدينة ارتفع منسوب المياه إلى أكثر من أربعة أمتار.

وأصدر مجلس المدينة تحذيرا باللون الأصفر وهو يعني أن خطر الفيضانات ومناسيب المياه يمكن أن يزيد بشكل متسارع.

يذكر أن باريس شهدت هطول أمطار غزيرة على مدى عدة أيام وإن كان منسوب النهر لم يرتفع حتى الان مثلما حدث في يونيو 2016 عندما ارتفع إلى 10ر6 متر أو إلى 62ر8 متر في عام 2019.