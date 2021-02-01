«بيونتك» تسعى لزيادة كبيرة في إنتاج لقاح كورونا خلال 2021

تعتزم شركة «بيونتك» الألمانية إنتاج ملياري جرعة من لقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد في العام الحالي بزيادة تزيد عن 50% عن الكمية التي كانت تخطط بالأساس لإنتاجها في 2021.

وذكرت الشركة، في مقرها الواقع بمدينة ماينتس غربي ألمانيا مساء الاثنين، «نحن على طريق جيدة لتوسيع نطاق قدراتنا الإنتاجية»، مشيرة إلى نجاح أعمال إعادة البناء في مصنع شريكتها «فايزر» في مدينة بورس البلجيكية.

كانت «بيونتك» وشريكتها «فايزر» الأميركية قد تعهدتا، في البداية، بإنتاج 1,3 مليار جرعة من اللقاح هذا العام.

وأضافت الشركة «لقد عدنا الآن إلى الجدول الزمني الأصلي لتوريد جرعات اللقاح إلى الاتحاد الأوروبي».

وقالت «بيونتك» إنها ستواصل العمل مع فايزر على زيادة كمية التوريدات اعتبارا من الخامس عشر من فبراير الجاري، لافتة إلى أنها عازمة على ضمان تسليم الكمية التي التزمت تعاقديا بتوريدها في الربع الأول، وإمكانية توريد ما يصل إلى 75 مليون جرعة أخرى إلى الاتحاد الأوروبي في الربع الثاني.

وأفادت الشركة بأن مصنعها في مدينة ماربورج في ولاية هيسن حصل على تصريح وسيشرع في إنتاج اللقاح خلال الشهر الجاري.