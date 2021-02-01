الاتحاد الأوروبي يشدد قيود دخول الزوار من خارج دوله

شدد الاتحاد الأوروبي، الاثنين، قيود دخول الزوار من خارج دوله الأعضاء، في محاولة لمنع تفشي السلالات المتحورة من فيروس كورونا المستجد.

وأعلن الاتحاد أنه سيسمح فقط بالدخول بحرية للقادمين من الدول التي سجل فيها عدد قليل جدا من حالات الإصابة بفيروس كورونا، والتي لا توجد بها تقريبا إصابات بسلالات الفيروس شديدة العدوى.

وقال دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي إن سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد اتفقوا على الإجراء الجديد للسفر من الدول غير الأعضاء فيه بما في ذلك بريطانيا.

ويتعين أن يكون الزائر من دولة لا يزيد عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 فيها على 25 حالة لكل مئة ألف من السكان خلال 14 يوما، وهو معدل يقل عن الموجود في أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.

وجاء في نص الإجراء الجديد أنه يجب إعادة العمل بسرعة بقيود السفر بالنسبة للدول التي بها تزايد سريع في الإصابات بالسلالات الجديدة.

ويغطي اتفاق الاتحاد الأوروبي السفر غير الضروري، ويمثل توجيهاً إرشادياً للدول الأعضاء التي لها القول الفصل في السياسات التي تعمل بها على حدودها.

وفرضت بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إجراءات أشد في حين منعت بلجيكا السفر غير الضروري، من أو إلى البلاد حتى مارس المقبل.