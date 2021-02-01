الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في «باقم» بصعدة

عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

نفذت قوات الجيش اليمني، أمس، هجوماً نوعياً على مناطق تمركز عناصر ميليشيات الحوثي الإرهابية في مركز مديرية «باقم» بمحافظة صعده. وقال مصدر عسكري، إن قوات الجيش تمكنت من السيطرة على «تبة أبو علي» الواقعة في مدخل مركز مديرية باقم، بعد اشتباكات عنيفة أسفرت عن قتل وجرح عدد من عناصر الميليشيات.

كما قصفت مدفعية الجيش اليمني، أمس، مواقع لميليشيات في مديرية صرواح، غرب محافظة مأرب. واستهدفت القصف مواقع الميليشيات في جبهتي «المشجح»، و«هيلان»، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات.

كما أسفر القصف عن تدمير مخزن أسلحة، وعربات وعتاد قتالي، تابع للميليشيات الحوثية.

إلى ذلك، قُتل وجُرح عدد من عناصر ميليشيات الحوثي الإرهابية بنيران الجيش اليمني في محافظة الجوف. جاء ذلك إثر هجوم واسع شنته قوات الجيش، على مواقع تمركز الميليشيات في مديرية «خب والشعف». وتمكنت قوات الجيش خلال الهجوم من تحرير مواقع استراتيجية في المديرية، إضافة إلى تكبيدها الميليشيات المتمردة خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

في غضون ذلك، قال مصدر عسكري في القوات المشتركة، إنها رصدت ما يقارب 100 خرق حوثي لوقف إطلاق النار، خلال 12 ساعة في مناطق متفرقة بمحافظة الحديدة. وأوضح المصدر، أن الميليشيات الحوثية ارتكبت 94 انتهاكاً بأسلحة ثقيلة ومتوسطة، استهدفت قرى وأحياء سكنية ومزارع خاصة، في التحيتا والجبلية والجاح ومدينة الحديدة، إلا أن أكثر الخروقات تركزت في حيس والدريهمي.

وأكدت مصادر محلية أن الميليشيات الموالية لإيران، قصفت منازل المواطنين ومزارعهم في مديرية الدريهمي، بقذائف الهاون الثقيلة.

وجنوباً أطلقت الميليشيات قذائف مدفعية ونيران أسلحة متوسطة على قرى وأحياء في مناطق متفرقة من مديرية حيس.

وتستمر ميليشيات الحوثي في خرق هدنة، ترعاها الأمم المتحدة في المحافظة، منذ الساعات الأولى لسريانها أواخر العام 2018.