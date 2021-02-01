«الحوار الليبي» يستمع لمرشحي السلطة التنفيذية الجديدة

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

استمع أعضاء منتدى الحوار السياسي الليبي المنعقد في سويسرا للأسماء المرشحة للسلطة التنفيذية الجديدة في البلاد، وذلك من خلال طرح عدد من الأسئلة على المرشحين للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة والاستماع إلى رؤيتهم لحل الأزمة في البلاد.

واستمع أعضاء منتدى الحوار أمس، إلى عدد من المرشحين للمجلس الرئاسي والحكومة الليبية الجديدة، والتي استعرض خلالها المرشحون برامجهم للمرحلة الانتقالية التي تنتهي بإجراء الانتخابات 24 ديسمبر الجاري، وتأكيدهم على الالتزام بخارطة الطريق التي توصل لها أعضاء المنتدى.

وأكد عدد كبير من المرشحين أهمية إطلاق مشروع المصالحة الوطنية في ليبيا، وإيجاد حل لمشكلة الميليشيات المسلحة، وتوحيد المؤسسة العسكرية في البلاد، بالإضافة لتوحيد مؤسسات الدولة المنقسمة، وإيجاد حل لمشكلات السيولة والنازحين التي تؤرق المواطن البسيط.

ويبحث أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي ترعاه الأمم المتحدة في جنيف بسويسرا اختيار رئيس وزراء جديد ومجلس رئاسي، يكونان مسؤولين عن ضمان المرحلة الانتقالية إلى حين انتخابات 24 ديسمبر المقبل.

بدورها، أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا ستيفاني وليامز أن الوصول إلى ما وصلنا إليه، وتحقيق هذا التقدم في الحوار السياسي رحلة شاقة محفوفة بالتحديات، كما أثنت وليامز في كلمتها على التقدم المهم الذي أحرزه المندوبون الليبيون نحو تلبية تطلعات ومطالب الشعب الليبي في رؤية ليبيا موحدة وذات سيادة، ومن أجل استعادة الديمقراطية والالتزام الحقيقي بالمصالحة الوطنية بالقول والفعل، ومن أجل عودة جميع النازحين، ومن هم في الخارج، ومن أجل تجديد شرعية المؤسسات.

وأوضحت أن ما يجري في جنيف هي محاولة للتوصل لصيغة لحكومة موقتة مؤلفة من وطنيين يتفقون على تحمل وتَشَارُك المسؤولية ووضع السيادة الليبية وأمن ورخاء ورفاه الشعب الليبي فوق المصالح الضيقة، وبعيداً عن شبح التدخل الأجنبي.

إلى ذلك، طالب عدد من المشاركين في ملتقى الحوار السياسي باستبعاد كافة المترشحين لمناصب السلطة التنفيذية القادمة ممن يشغلون مناصب عليا في مؤسسات حالية، لا تُجيز لهم لوائحها الداخلية الترشّح لهذه المناصب.

إلى ذلك، تعهد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح بتقديم استقالته من منصبه كرئيس للبرلمان، مشدداً على ضرورة حل جميع التشكيلات المسلحة وإعادة دمجها، والعمل الجاد لتوحيد المؤسسات المنقسمة، ومحاربة الفساد ومنع الاحتراب بالرصاص في سبيل الوصول للسلطة.

فيما أكدت وسائل إعلام محلية ليبية تقديم وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا استقالته من منصبه الحالي، لافتة إلى أنه أبلغ بها المبعوثة الأممية لدى ليبيا ستيفاني ويليامز، واتفقا على عدم تقديمها للسراج أو الابلاغ عنها لحين التأكد من مدى نجاح الحوار وإمكانية حظوظه في نيل المنصب الجديد.

وتسعى جماعة «الإخوان» الليبية إلى الدفع بوزير الداخلية في حكومة السراج، فتحي باشاغا إلى رئاسة الحكومة الجديدة، ضمن سلسلة من التفاهمات تريد أن تجيزها.

يقول أستاذ العلوم السياسية والأمن القومي بالجامعات الليبية الدكتور يوسف الفارسي إن السلطة الجديدة المنتخبة في ليبيا ستواجه استحقاقات صعبة للغاية في ظل تدني الخدمات، وتردي المستوى المعيشي، لافتاً لوجود تشكك من المواطنين الليبيين في الوفاء بالمدة المطلوبة لعمل الحكومة على غرار التجارب السابقة.

وأكد الفارسي في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» عدم وجود ضمانات حقيقية لنجاح الحكومة الليبية الجديدة في ظل تدهور الأوضاع الأمنية من خلال الصراع والسيطرة الأتراك والميليشيات على المنطقة الغربية، محذرا من محاولات تهدف لضرب المسارات والحوارات التي تعقد لحل الأزمة في ليبيا.

وحذر الفارسي من وجود الميليشيات المسلحة التي ستعمل على إعاقة الحكومة الجديدة، مشيراً لبيان الميليشيات المسلحة في طرابلس ومحاولتهم تشكيل الحكومة الجديدة لقطع الطريق على المسار السياسي الذي سينتج حكومة تفكك الميليشيات وتجمع الأسلحة.

وشدد الفارسي على ضرورة أن تقوم السلطة التنفيذية الجديدة بإلغاء الاتفاقات التي تهدد الأمن القومي الليبي التي وقعها رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج مع تركيا.

يذكر أن عدداً من الكتائب العسكرية في العاصمة طرابلس والمنطقتين الغربية والجبلية المساندة لعملية بركان الغضب قد دعوا في بيان لهم مساء أمس الأول، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق للتواصل مع كل أعضاء المجلس وتشكيل حكومة وحدة وطنية توافقية، لحين إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المحدد، مع عدم القبول بأي حكومة جديدة لكونها ستعرقل الاستحقاق الانتخابي.

فرنسا: حان وقت التغيير لصالح سيادة ليبيا

قالت السفارة الفرنسية لدى ليبيا إنه حان وقت التغيير لصالح وحدة ليبيا وسيادتها وازدهارها، مؤكدة أنها تدعم بشكل كامل ملتقى الحوار السياسي المجتمع في جنيف لانتخاب سلطة تنفيذية جديدة.

وقالت السفارة الفرنسية في تغريدة لها عبر «تويتر» إنها تدعم بشكل كامل ملتقى الحوار السياسي المجتمع في جنيف لانتخاب سلطة تنفيذية جديدة موحدة مسؤولة عن قيادة ليبيا للانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021 مضيفة أنه حان وقت التغيير لصالح وحدة ليبيا وسيادتها وازدهارها.