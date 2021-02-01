السيسي يطالب بوحدة العرب ضد الإرهاب

القاهرة (الاتحاد)

طالب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بأهمية العمل الجماعي للدول العربية في إطار الأخوة لاستعادة الاستقرار في دول المنطقة كافة، مشددا بضرورة وحدة العرب في مواجهة التنظيمات الإرهابية المدعومة من الخارج.

وأضاف السيسي، أمس، خلال مشاركته في أعمال الجلسة الافتتاحية للمنتدى العربي الاستخباري عبر تقنية الفيديو كونفرانس، خلال افتتاح مقر المنتدى بالقاهرة، أن المنطقة تشهد حالة من السيولة وتعصف بها الأزمات، وتسعى التنظيمات الإرهابية للاستقرار والتمدد فيها، مدعومة بقوى خارجية إقليمية ودولية تستهدف صناعة الفوضى من أجل السيطرة على مقدرات أوطاننا العزيزة.

وأشار الرئيس المصري إلى أهمية تفعيل المنتدى العربي الاستخباري كآلية قوية وداعمة للتعاون الاستخباراتي الوثيق بين الدول العربية الشقيقة، فضلاً عن العمل على وضع منظومة متكاملة ومحكمة لمكافحة الإرهاب تعتمد على تقاسم الأدوار وتبادل الخبرات والتحديث والتطوير المستمر لآليات المواجهة في هذا الشأن.

وبحسب المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، فإن المشاركين أكدوا على أهمية المنتدى كمنصة لتعزيز العمل المشترك لصون الأمن القومي العربي، من خلال تبادل الرؤى ووجهات النظر للتعامل مع التحديات المتسارعة التي تواجه المنطقة العربية، خاصة مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والجريمة المنظمة.

إلى ذلك، وجه المشاركون في المنتدى من رؤساء أجهزة المخابرات العربية برئاسة الوزير عباس كامل، رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، التهنئة لمصر على افتتاح مقر المنتدى العربي الاستخباري.

من جانبهم، وجّه المشاركون في المنتدى من رؤساء أجهزة المخابرات العربية برئاسة الوزير عباس كامل، رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، التهنئة لمصر على افتتاح مقر المنتدى العربي الاستخباري.

وأكد المشاركون أهمية المنتدى كمنصة لتعزيز العمل المشترك من خلال تبادل الرؤى ووجهات النظر للتعامل مع التحديات المتسارعة التي تواجه المنطقة العربية، خاصةً مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والجريمة المنظمة.