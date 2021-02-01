لبنان يحصي 2020 إصابة و63 وفاة بـ«كورونا» في 24 ساعة

رصدت السلطات الصحية اللبنانية، اليوم الاثنين، 2020 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وارتفع إجمالي الإصابات بالفيروس المسبب لمرض كوفيد - 19 حتى اليوم إلى 303072، فيما وصل مجموع الوفيات إلى 3145 بعد تسجيل 63 وفاة جديدة.

وأعلنت وزارة الصحة العامة هذه الأرقام في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا.

وقرض لبنان حالة طوارئ صحية منذ 14 يناير الماضي قضت بإغلاق البلاد بشكل كامل ومنع الخروج والولوج إلى الشوارع والطرقات.

ومددت الحكومة إقفال البلاد وحظر التجول بشكل كامل حتى 8 فبراير الجاري، في إطار التعبئة العامة لمواجهة انتشار وباء كورونا.

واستثنى من قرار منع الولوج والخروج إلى الشارع بعض المؤسسات العامة المتعلقة بتسيير أمور الناس اليومية.

يسجل عدد الإصابات بفيروس كورونا في لبنان ارتفاعاً قياسياً منذ بداية يناير الماضي، في ظل ضغط شديد يتعرض له القطاع الصحي والاستشفائي من قبل المصابين بمرض كوفيد - 19، الناجم عن العدوى بالفيروس.

وسوف تبدأ عملية التلقيح ضد فيروس كورونا في لبنان في فبراير الجاري.