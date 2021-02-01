فريق الخبراء يجري «محادثات مثمرة» في الصين حول أصل «كورونا»

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليم الاثنين، أن فريق الخبراء الذي أرسلته لمعرفة أصل نشأة فيروس كورونا المستجد يجري محادثات مثمرة مع نظرائه الصينيين.

ذلك ما أعلنته ماريا فان كيركوف المديرة الفنية لمنظمة الصحة العالمية بشأن مرض «كوفيد - 19»، الناجم عن العدوى بالفيروس.

وقالت فان كيركوف، في إفادة افتراضية من جنيف: «إنهم يجرون مناقشات مثمرة للغاية مع نظرائهم الصينيين، ويزورون مستشفيات مختلفة... زيارة جيدة للغاية» إلى أحد الأسواق.

وزار خبراء منظمة الصحة العالمية، المكلفون بالتحقيق في منشأ الوباء، الأحد سوق هوانان في مدينة ووهان في وسط الصين، حيث ظهر فيروس كورونا للمرة الأولى في ديسمبر 2019.

وسبق أن زار الفريق، المستشفى الذي استقبل الحالات الأولى من الإصابة بالمرض.



